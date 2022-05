Wouter Beke stapt op als minister: «Ik ben geen kille machtspoliticus»

Wouter Beke (cd&v) heeft op een persconferentie zijn ontslag aangekondigd als Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Geruggesteund door zijn kabinetsmedewerkers, echtgenote en dochter legde de cd&v-minister uit dat het overlijden van een baby in een kinderdagverblijf in Mariakerke hem «meer heeft aangegrepen dan hij aan de buitenwacht wilde toegeven».

Met zijn ontslag wil Beke zijn partij naar eigen zeggen «zuurstof geven». Beke zei ook dat hij kandidaat-voorzitter Sammy Mahdi steunt, dat hij zal terugkeren naar de Kamer en dat hij wil meewerken aan de onderzoekscommissie naar de kinderopvang in het Vlaams Parlement.

Sneer naar pers

Daarnaast deelde hij op zijn persconferentie nog een opvallende sneer uit naar de pers: «Beste journalisten, politici zijn ook maar mensen», klonk het. «Klassieke media hebben een trechterfunctie. Als ze die niet vervullen, moeten ze niet verschieten dat de samenleving polariseert. (...) Ik ben geen kille machtspoliticus. Mijn integriteit als politicus, mens, echtgenoot en vader, militant is voor mij belangrijker, dan al de rest. Belangrijker dan dat wat in de media over mij is geschreven de voorbije 2,5 jaar.»

Zware kritiek

Beke kreeg tijdens de coronacrisis geregeld kritiek over zijn aanpak en de hoge dodentol onder ouderen binnen de woonzorgcentra. Maar de zwaarste tegenwind kwam er toen bleek dat een baby van zes maanden oud was overleden in een kinderdagverblijf in Mariakerke. Toen werd hier en daar luidop gevraagd of de minister van plan was zijn verantwoordelijkheid te nemen, wat eigenlijk neerkomt op een vraag tot ontslag. Bij de jongste begrotingscontrole wou Beke de halvering van de indexering van het Groeipakket terugdraaien, maar dat lukte niet. Ook dat werd hem kwalijk genomen.

Het parcours van de minister kwam vorige weekend opnieuw in beeld na een dramatische peiling waarin cd&v onder de grens van de 10% dook en zelfs de kleinste partij van Vlaanderen werd.

Vlaams PVDA-fractieleider Jos D'Haese noemde Beke in een eerste reactie ‘wereldvreemd’. «Geen woord over de verantwoordelijkheid voor alles wat er is misgelopen, geen woord over wat er moet veranderen. Alleen woorden van lof voor zichzelf en een veeg uit de pan voor de pers», zo tweette hij.