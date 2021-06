Wordt cryptocurrency de toekomst?

De afgelopen jaren waren er nog maar weinig mensen die investeerden in cryptomunten. De meeste investeerders waren vaak grote bedrijven en ondernemers. Maar in 2020 kwam daar verandering in. Steeds meer mensen, waaronder ook veel particulieren, gingen op zoek naar manieren om hun geld te investeren. Door de pandemie ontstond er namelijk een wereldwijde economische crisis. Hierdoor daalde het vertrouwen in de banken en groeide bijzonder genoeg het vertrouwen in volatiele cryptomunten. Zo zag je dat de koers van onder ander de Bitcoin, Ethereum of de Cardano flink stegen. De waarde van cryptocurrency zo dat de waarde van een cryptomunt stijgt wanneer er veel vraag naar is. Dat is precies wat er aan het eind van 2020 gebeurde. Bitcoin scoorde onder andere een recordhoogte in waarde aan het begin van 2021 en is momenteel weer in opmars richting dat recordniveau. Door ondere ander het grote vertrouwen, betere beveiliging van de cryptotechniek en meer mogelijkheden ziet de toekomst van cryptocurrency er belovend uit.

Ook investeren in virtuele valuta?

De tijd van écht snel winst maken met Bitcoin of een andere cryptomunt is verleden tijd. Momenteel moet je vaak eerst zelf een flink bedrag inleggen wanneer je er direct meer geld mee wilt verdienen. Toch is het helemaal niet gek om te investeren in cryptocurrency. Je kunt dat doen door bijvoorbeeld een account aan te maken bij een broker zoals Litebit. Wat de Bitcoin koers, de Ethereum koers of de Ripple koers gaat doen in de toekomst weet niemand. Dat is misschien ook juist wel weer de kick die mensen halen uit investeren in cryptocurrency. Feit is wel dat, mede door coronajaar 2020, Bitcoin en andere cryptocurrency meer serieus worden genomen dan eerder. Zo werden er in september 2020 verschillende reguleringen voor de cryptomarkt geïntroduceerd door de Europese Unie. Met behulp van deze reguleringen moeten innovaties en ontwikkelingen in de cryptowereld in de toekomst eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd. Dat is interessant om te onthouden wanneer je van plan bent om te investeren in digitale munt. Wil je niet naast de boot grijpen dan is het slim om een klein bedrag – van geld dat je kunt missen – te investeren in cryptomunten.