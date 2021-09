We gingen dit jaar vaker op vakantie in augustus en dit land was wel erg populair

In tegenstelling tot vorig jaar, toen reizen in augustus door de snel wijzigende coronasituatie in ons land haast helemaal tot stilstand kwam, trok de Vlaming dit jaar in augustus veel vaker naar het buitenland. Daarbij werden de traditionele zwarte weekends, met druk verkeer op de snelwegen naar het zuiden, vaak vermeden.

Autovakanties

Uit de pechstatistieken van VAB blijkt voorts dat Italië dit jaar heel wat aan populariteit heeft gewonnen. Het land had lange tijd een groene kleur op de Europese coronakaart en mocht mede daardoor 97 procent meer autovakanties verwelkomen. Ook Spanje (+63 procent) was een stuk populairder, al is en blijft Frankrijk de absolute topbestemming.

De Vlaming stond tijdens de autovakantie naar het zuiden ook vaker in de file, wat resulteerde in een stijging van het aantal pechgevallen wegens problemen met koppeling en versnellingsbak (+24 procent), motorproblemen (+13 procent) en ongevallen (+12 procent).

Staycation

Ten slotte bleek de Vlaming, in tegenstelling tot 2020, ook vaker te opteren voor een vakantie in eigen land ten nadele van een verblijf in Nederland. Vooral in de provincies West-Vlaanderen en Limburg werden in de maand juli meer oproepen genoteerd, maar ook in Wallonië werden beduidend meer interventies uitgevoerd.