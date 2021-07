Wat zijn de voordelen van een betonvloer?

De betonvloer is tegenwoordig erg populair. Logisch, want het is geschikt als ondergrond om vervolgens een gietvloer op aan te brengen. Toch wordt dit lang niet altijd gedaan. Sterker nog, het is anno 2021 zelfs trendy om de vloer eruit te laten zien alsof het gemaakt is van beton, terwijl dit helemaal niet het geval is. Dit wordt een betonlook vloer genoemd. Stiekem is dit gewoon een gietvloer, maar het ziet er dus uit alsof het wel degelijk beton is. Ook een epoxy vloer kan hiervoor gebruikt worden. Overweeg je om een echte betonvloer te laten plaatsen in je huis? Het is dan belangrijk dat je hier de onderstaande voordelen van kent!

Onderhoud

Het enige onderhoud van betonnen vloeren is wekelijks dweilen met zeepsop. Dat valt dus heel erg mee. Overigens is het hierom wel verstandig om een plint samen met de betonvloer te laten installeren. Mogelijk denk je dat dit niet nodig is, maar stel je eens voor wat een vuile dweil zal achterlaten in de spleet waar de vloer de wand raakt als hier geen plint geplaatst is. Bovendien zal een plint er gewoon alsnog goed uitziet, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Daarnaast maakt het je onderhoud van de betonvloer dus ook een stuk makkelijker, wat gelukkig sowieso zeer eenvoudig is om te doen. Soms is stofzuigen natuurlijk ook nog nodig, maar dat is logisch. Bij andere vloeren moet je immers ook met enige regelmaat stofzuigen en dweilen.

Levensduur

Een vloer van beton die gepolijst en onderhouden is, gaat naar verwachting honderd jaar of langer mee. Dit is dan ook één van de redenen waarom een betonvloer zeer geschikt is als ondergrond voor bijvoorbeeld een gietvloer, maar ook tegels of tapijt kan hierop geplaatst worden. Na een tijdje als je een nieuwe vloer wilt zul je dan dus weer dat beton tegenkomen, wat er dan prachtig verouderd uit zal zien. Je kunt er dan voor kiezen om het niet weer te verbergen door een andere vloer erop aan te brengen, maar juist de betonvloer gebruiken als de echte vloer. Tegenwoordig is het zelfs al mogelijk om een betonnen vloer aan te schaffen die er zo uitziet. Hier zul je echt decennialang van kunnen genieten, vooral als je het goed onderhoudt.

Duurzaam

Betonnen vloeren zijn een duurzame optie als je een bestaande betonplaat gebruikt waarbij het verbruik van nieuwe materialen wordt vermeden. Ze hoeven bovendien zeker niet te worden verbannen naar kelders of garages. Als het beton eenmaal is geschuurd en gepolijst of verzegeld, ziet het er perfect verfijnd uit en kan het dus zonder twijfel gebruikt worden in een keuken of woonkamer. Dit is al helemaal het geval als je het vervolgens nog bekleedt met oosterse tapijten bijvoorbeeld, al hoeft dit eigenlijk niet eens beslist. De vloer van beton staat met name mooi in een industrieel interieur. Desondanks past het toch eigenlijk wel in elk interieur, wat een belangrijk voordeel is van een betonvloer, net zoals de duurzaamheid.