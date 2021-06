Wat zijn de voordelen van buitenlampen met sensor?

Tegenwoordig zijn er veel verschillende soorten verlichting die binnen en buiten een huis in Nederland worden gebruikt. Natuurlijk hebben we naast de belangrijke wand- en plafondlampen ook exemplaren die juist meer voor sfeerverlichting zorgen, waarbij je onder meer aan een staande lamp kunt denken. Deze typen verlichting zijn in principe eigenlijk alleen maar geschikt om op te hangen in huis, maar ook de tuin zal verlicht moeten worden. Dit zou je onder andere met buitenlampen met sensor kunnen doen. Hieronder lees je de voordelen van dit type tuinverlichting.

Afschrikmiddel tegen inbrekers

Bewegingssensorlampen werken uitstekend als afschrikmiddel tegen criminele activiteiten, waaronder dus de inbrekers. Er zijn allerlei ongewenste personen die kunnen proberen je huis te benaderen of zelfs te betreden, van degenen die criminele schade willen veroorzaken tot degenen die van plan zijn in te breken en in je huis je inboedel te gaan stelen. Als het gebied echter oplicht wanneer ze je eigendom naderen, is de kans veel groter dat ze zich omdraaien en ergens anders heen gaan in plaats van het risico te lopen dat ze worden opgemerkt door buren of voorbijgangers. Daarnaast blijkt uit statistieken dat de criminaliteit in woningen waar buitenlampen met sensor aanwezig zijn lager is dan woningen waar dergelijke verlichting niet aanwezig is.

Handig als je in het donker thuiskomt

De meeste mensen weten hoe moeilijk het kan zijn om thuis te komen als het donker is en dan moet je ook nog naar de huissleutels zoeken om jezelf binnen te laten. Dit is niet alleen frustrerend en tijdrovend, maar het kan ook een veiligheidsrisico zijn als het laat in de nacht is en er niemand in de buurt is. Wanneer je dit soort verlichting hebt geïnstalleerd, hoef je je geen zorgen te maken over deze problemen, omdat de verlichting je in staat stelt om alles goed te zien en ook door anderen gezien te worden, zodat niemand je in het donker besluipt.

Bescherming wanneer je niet thuis bent

Als je nog laat aan het werk bent of op vakantie bent zullen de sensoren er alsnog voor zorgen dat de lampen aan gaan in je tuin wanneer iemand binnen bereik komt en er dus beweging gespot wordt. Je kunt hierdoor veel gemoedelijker en rustiger genieten wanneer je weg bent in de wetenschap dat iedereen die je woning nadert terwijl het donker is alsnog gezien kan worden door de verlichting die je in de tuin op hebt gehangen. Ook kan het slim zijn om een timer in te schakelen op de staande lamp zodat deze ’s nachts aan staat en inbrekers afschrikt.

Oogje in het zeil door je buren

Veel mensen vragen hun buren om een ​​oogje in het zeil te houden wanneer ze op zakenreis of vakantie zijn. Toch zullen ook je buren niet altijd thuis zijn gedurende deze periode, dus ze kunnen niet constant op je woning letten. Hierdoor zijn er bepaalde perioden waarin je huis alsnog kwetsbaar zal zijn als jij niet thuis bent. Door buitenlampen met sensor te plaatsen in je tuin wordt dit probleem opgelost, terwijl je het je buren zo ook makkelijker maakt om een oogje in het zeil te houden als ze wel thuis zijn.

Waarschuwingsbord als je thuis bent

Ook als je thuis bent, kan je bewegingssensorverlichting je voordelen bieden. Dit komt omdat buitenlampen met sensor een waarschuwingsbord zijn wanneer iemand je huis nadert, zodat je gemakkelijker kunt kijken of het iemand is die je kent en voor wie je de deur wilt openen. Zonder verlichting zie je ze niet eens aankomen en weet je misschien niet eens wie ze zijn als ze aanbellen of op de deur kloppen.