Wat een timing! Doe een online gehoortest en ontdek of je een hoorapparaat nodig hebt

Het is nooit te laat om, bij twijfels over je gehoorvermogen, je oren te laten testen. Of je nu jong bent, van middelbare leeftijd of bejaard bent: hoor je niet goed, dan kun je via een online hoortest snel bepalen of je een hoorapparaat nodig hebt of niet. En reken maar dat een goed en passend hoorapparaat je levenskwaliteit gaat verbeteren. Maar wat houdt een online hoortest inhoudelijk in? En kan een digitale hoortest je opleveren? En wat als blijkt dat je gehoor niet in orde is? Hoe kom je dan aan een goed hoorapparaat?

Het is nooit te laat om een online hoortest te doen

Niet alleen op jonge leeftijd, maar zeker ook op middelbare of oudere leeftijd kun je te maken krijgen met gehoorproblemen. Ook kan een ziekte, zoals een hevige oor-infectie, of een ongeval leiden tot gehoorschade. Heb je zelf vermoedens dat je gehoor niet helemaal punctueel meer is? Bijvoorbeeld omdat je in drukke ruimtes een kakofonie aan geluiden hoort, gesprekken niet goed kunt volgen of bepaalde tonen niet meer hoort?

Dan is het aan te raden om een online hoortest te doen om je hoorvermogen via een professioneel en erkend hooronderzoek te laten onderzoeken en testen. Je bent nooit te oud om een online hoortest te doen. En fijn is vooral ook dat de testen via internet gewoon gratis zijn. Maar hoe zitten dit soort testen in elkaar? Wat kun je verwachten als je je gehoor gaat laten testen via internet.

Hoe zit een erkende online hoortest er qua opbouw uit?

Elke audicien die zichzelf serieus neemt, biedt vandaag de dag een online gehoortest aan die door kandidaten gratis gedaan kan worden. Eerst moet je als deelnemer aan dit type test enkele open vragen invullen. Daarna volgt een luistertest, om te bepalen of je goed genoeg kunt horen. Meestal neemt een digitale test om te bepalen of je een hoorapparaat nodig hebt, niet meer dan een kwartiertje in beslag. Je hebt dus razendsnel een indicatie van de stand van je gehoor.