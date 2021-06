Warmte buiten houden? Kies voor screens op maat

We hebben er even op moeten wachten, maar de zomer is officieel van start gegaan. Die zomerse temperaturen zijn zeer welkom, maar kunnen soms ook voor ongemakken zorgen. Denk maar aan de hitte die in huis komt dankzij het zonnige weer. Het liefst houd je deze warmte buiten, zodat het binnen aangenaam koel blijft. Een oplossing om de warmte buiten te houden zijn screens op maat . In dit artikel delen we alle voordelen van deze vorm van zonwering met je.

Privacy en zonwering dankzij de unieke stof

Het fijne aan screens is de unieke stof waarvan deze zonwering gemaakt is. Door de unieke weving kun je naar buiten blijven kijken, ook wanneer je je screens hebt gesloten. Zo behoud je op elk gewenst moment je zicht naar buiten. Voor mensen van buitenaf is dit anders. Als de screens gesloten zijn, kun je niet naar binnen kijken. Deze privacy is de voornaamste reden waarom mensen voor screens kiezen. Vele andere vormen van zonwering bieden namelijk genoeg privacy, maar hinderen ook het uitzicht. Screens bieden beide voordelen. Niet voor niets groeit deze vorm van zonwering sterk in populariteit.

Nu ook solar screens: screens op zonne-energie

Voor elke woning zijn geschikte screens te vinden. De standaard screens worden aan de buitenzijde geplaatst. Voor de aansluiting moeten kabels getrokken worden, zodat de bekabeling van de screens aangesloten kunnen worden op een bestaande groep of nieuwe groep in de groepenkast. Met solar screens van Ekstravert hoeft dat niet meer. Deze screens worden aan de buitenzijde geplaatst. Door de zonnecel in de motor wordt daglicht omgezet in energie, waarmee de screens bediend kunnen worden.

De meeste solar screens werken alleen op zonlicht, waardoor deze op bewolkte dagen niet bedienbaar zijn. De solar screens van Ekstravert zetten ook daglicht om stroom, zodat je het hele jaar kunt genieten van je screens. Door de zonnecel in de motor hoef je ook geen kabels meer aan te sluiten. Hierdoor is de bediening snel en eenvoudig te regelen.

Op afstand bestuurbaar

Bij screens wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen bediening: de handbediening, waarbij de screens aangezwengeld kunnen worden, en de bediening door middel van een afstandsbediening. Met bedienen op afstand kun je snel en eenvoudig je nieuwe screens bedienen. Begint de zon te schijnen? Met een enkele klik op de knop van de bijgeleverde afstandsbediening sluit je je screens. En begint het te waaien? Je kunt je screens dan weer eenvoudig openen. Gelukkig hoef je je daar bij ZIP screens geen zorgen om te maken. Doordat de stof strak gespannen wordt dankzij de ZIP-technologie kunnen screens wel tegen een stootje.