Waarom je als ondernemer moet kiezen voor een tweedehands bedrijfswagen

Als ondernemer krijg je met ontzettend veel verschillende vraagstukken te maken. Zeker in deze tijd waar materialen schaars zijn, de kosten enorm oplopen en er ook nog eens een enorm personeelstekort is, kan het lastig zijn je hoofd boven water te houden. Het is dan ook verstandig om in alle onderdelen van je bedrijf te kijken naar waar je kunt besparen en slimme keuzes te maken. Een vaak grote kostenpost is een bedrijfswagen . Is het tijd om een nieuwe bedrijfswagen te kopen of ben je van plan er voor het eerst een aan te schaffen? Denk dan eens aan de aanschaf van een tweedehands exemplaar. Dit brengt namelijk vele voordelen met zich mee ten opzichte van een nieuwe. Wat zijn nu eigenlijk de voordelen van een tweedehands bedrijfwagen en waar moet je op letten zodat je een goede keuze maakt?

Lagere aanschafprijs

Eén van de belangrijkste redenen waarom je beter voor een tweedehands bedrijfswagen kunt kiezen in plaats van een nieuwe is de lagere aanschafprijs. Een tweedehands bedrijfswagen is soms voor een fractie van de nieuwprijs beschikbaar. Een nieuwe bedrijfswagen is kostbaar en daar is de nieuwprijs dan ook op berekend. Is de wagen echter gebruikt, dan daalt de aanschafprijs aanzienlijk. Dit kan hard gaan en daarom is het voor ondernemers in deze tijd interessanter om te kiezen voor een tweedehands bedrijfswagen. Ben je dus op zoek naar een meer betaalbare variant, dan is een occasion een veel betere optie.

Minder afschrijving en goede investering

Kies je voor een nieuwe bedrijfsauto, dan is de aanschafprijs behoorlijk hoog. Je krijgt daar dan wel een volledig nieuwe auto voor terug die praktisch rechtstreeks uit de fabriek komt. Maar in de eerste jaren dat de wagen wordt gebruikt is de afschrijving erg hoog. Een nieuwe bedrijfswagen verliest dus al snel zijn waarde. Dat betekent dat een tweedehands auto een veel slimmere investering is. Een occasion behoudt zijn waarde beter en bovendien is een bedrijfswagen of busje over het algemeen meer waardevast dan een personenauto. Dit is interessant als je de wagen weer wilt verkopen op termijn.

Groot aanbod occasions

Wie op zoek is naar een tweedehands bedrijfswagen heeft gelukkig genoeg keus. Belangrijk is dat je kiest voor een betrouwbare wagen waar je een tijd mee vooruit kunt. Een goede optie is bijvoorbeeld de Ford Transit Custom tweedehands aanschaffen. Een degelijke, betrouwbare occasion waar je als ondernemer lang plezier van gaat hebben. Naast een Ford Transit Custom zijn er natuurlijk nog talloze andere opties waar je voor kunt kiezen. Elk type bedrijfsvoering vraagt om een ander type wagen. Gelukkig is er veel aanbod, waardoor er altijd wel een bedrijfswagen is die bij jouw wensen aansluit. Zo kun je kiezen uit een automaat of handgeschakeld, diesel of benzine en voor de bewuste ondernemer zijn er ook elektrische bedrijfswagens beschikbaar. Heb je op korte termijn een bedrijfswagen nodig dan kun je ook beter kiezen voor een occasion. Deze is vaak al snel beschikbaar in tegenstelling tot een nieuwe wagen die nog gereed moet worden gemaakt voor gebruik.

Doet niet onder voor een nieuwe wagen

Een nieuwe wagen komt direct uit de fabriek en is dus gloednieuw. Maar een tweedehands bedrijfswagen doet meestal niet onder voor een gloednieuwe. Vaak wordt de wagen na een aantal jaar ingeruild voor een andere exemplaar. Bijvoorbeeld vanwege groei in het bedrijf of andere wensen. Ook kan een bedrijf na een aantal jaren ophouden te bestaan waardoor de wagen van de hand moet worden gedaan. Dat betekent dat veel occasions nog in een hele goede staat zijn en feite nog zo goed als nieuw. Als ondernemer wil je natuurlijk het beste voor je bedrijf en je werknemers. Vervoer is vaak belangrijk en dus zijn velen geneigd te kiezen voor een nieuwe bedrijfswagen. Dit is echter zeker niet noodzakelijk als je kijkt naar de staat van de meeste occasions. Een goede reden dus om je als ondernemer te verdiepen in het vinden van de beste tweedehands bedrijfswagen.

Hier moet je op letten

De meeste bedrijfswagen die tweedehands worden aangeboden zijn in goede staat. Dat betekent echter niet dat je niet kritisch moet kijken voordat je overgaat tot aankoop. Controleer of het binnenwerk er nog goed uitziet en of er nog zaken zijn die je eventueel moet aanpassen. Is de laadruimte gebruiksklaar of moet je deze nog in orde maken? Als je veel kilometers maakt is het ook fijn dat de wagen gebruiksvriendelijk is en dat je een makkelijk in- en uitstap hebt en fijne zithouding.