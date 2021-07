Vrouw wordt op hilarische wijze weggesleurd van huwelijksaanzoek vriendin: «Ze zou de verrassing verpest hebben» (video)

Een vrouw is op tactische wijze verwijderd van de plek waar een van haar vrienden een huwelijksaanzoek zou doen. «Ze is te ‘extra’ en zou het romantische moment verpest hebben», klinkt het. De beelden werden op Tiktok gedeeld.

In de video is te zien hoe drie vrouwen elkaar omhelzen en samen een foto nemen. Achter hen zit een man op zijn knie klaar om een aanzoek te doen. Als de foto genomen is, stapt een andere man in beeld en slaat hij zijn hand over de mond van zijn vrouw en sleept hij haar vervolgens weg. Een hilarisch tafereel. «Onze nicht wist niets van het huwelijksaanzoek… En we wisten dat ze ‘extra’ zou zijn», staat er bij de video.