Vrouw ontfutselt bijna 50.000 euro van Tinderdate door te doen alsof haar moeder dood was

Een huwelijksplanner heeft heel wat koppels en een Tinderdate serieus in ‘t zak gezet. De vrouw ontfutselde in totaal bijna 60.000 pond (70.000 euro) van hen, maar werd gevat en veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar.

Het merendeel van de slachtoffers van de 44-jarige Dana Twidale waren koppeltjes (24 in totaal) die op het punt stonden om te trouwen en haar hadden ingeschakeld als huwelijksplanner. Zo kwam één stel er drie dagen voor de huwelijksceremonie achter dat Twidale bepaalde materialen (ter waarde van 3.200 euro) niet had geleverd en dat de vrouw in Spanje zat. Ze reageerde ook niet meer op de berichtjes en telefoontjes van het stel. In totaal kreeg de ‘huwelijksplanner’ 15.000 pond (17.500 euro) van de 24 koppels, die er nooit iets voor in ruil kregen.

Begrafenis

Maar daar bleef het niet bij. Twidale wist ook een Tinderdate om haar vinger te winden. De arme man, Nigel Wainwright, leerde Twidale twee maanden nadat zijn vader was overleden, kennen op de datingapp. Terwijl de twee ‘elkaar beter leerden kennen’, deed Twidale alsof haar moeder recent was overleden en ze te weinig geld had om de begrafenis te regelen. Wainwright leende op zijn beurt 3.000 pond (3.500 euro) van zijn moeder om zo de grafsteen te betalen. Maar Twidale haar moeder was gewoon nog springlevend.

In totaal stal ze over een periode van 10 maanden 42.000 pond (bijna 50.000 euro) van Wainwright, die haar het geld bleef geven omdat hij dacht dat zijn nieuwe vriendin de ware was. Hij worstelde in die periode ook nog steeds met het verlies van zijn vader.

Arrestatie

Uiteindelijk vluchtte Twidale met al het geld naar Spanje en verdween ze van de radar. Niemand kon haar nog bereiken.

Eenmaal terug op Britse bodem, een maand later, werd ze gearresteerd. De rechter heeft haar nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Ook moet ze 57.791 pond (67.655 euro) terugbetalen aan haar slachtoffers.