VOORBESCHOUWING. Italië en Spanje komen in actie in eerste halve finale

De Azzurri maakten vrijdag met een 2-1 zege in München een pijnlijk einde aan het EK van de Rode Duivels. Een zeer sterke Squadra maakte indruk en zette zo haar favorietenrol op de eindzege op dit EK nog eens extra kracht bij. Italië is onder bondscoach Roberto Mancini liefst 32 wedstrijden ongeslagen. Het WK van 2018 in Rusland ging nog voorbij aan de Italianen, maar sindsdien evolueerde het team naar een heuse machine.

In de groepsfase werd in Rome makkelijk gewonnen van Turkije (3-0), Zwitserland (3-0) en Wales (1-0) en tijdens de achtste finales maakte de Azzurri al eens kennis met Wembley. Italië speelde er wel zijn moeilijkste wedstrijd op dit EK tegen Oostenrijk. De Oostenrijkers gingen pas na verlengingen met 2-1 de boot in.

Tiki-taka voetbal

Bondscoach Mancini was vooraf op zijn hoede voor de Spanjaarden. «We weten dat we een geweldige wedstrijd zullen nodig hebben», zei hij maandag op zijn persconferentie. «We staan in een halve finale van het EK, een makkelijke tegenstander zul je daar normaal niet tegenkomen. Spanje is een buitengewoon team. Met het ‘tiki-taka voetbal’ veroverden ze de wereld. Het bracht hen veel successen en ze hebben nog steeds een erg goed team. Ons voetbal is anders en het doel morgen is ons spel de bovenhand te laten nemen.»

Spanje van zijn kant blaast koud en warm tijdens dit EK. Na een zeer moeizame start aan de groepsfase met puntendelingen tegen Zweden (0-0) en Polen (1-1) haalde La Roja fors uit tegen Slovakije (5-0 winst). Haar drie poulewedstrijden speelde Spanje in Sevilla. In de achtste finales werd Kroatië na een spektakelduel in Kopenhagen geklopt met 5-3, maar daar waren wel verlengingen voor nodig. En in de kwartfinales tegen Zwitserland, in Sint-Petersburg, hadden de manschappen van bondscoach Luis Enrique zelfs strafschoppen nodig. Spanje won de penaltyreeks met 3-1, nadat het duel na 120 minuten op 1-1 eindigde.

Coronabeperkingen

Er zullen dinsdag weinig of geen supporters uit Italië of Spanje op de tribunes van Wembley zitten. De Engelse organisatie laat nochtans 60.000 fans toe in het stadion, maar het is momenteel bijna onmogelijk om vanuit Italië of Spanje naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Fans moeten vanwege coronabeperkingen een quarantaine van vijf tot tien dagen uitzitten na aankomst. De voetbalbonden van Italië en Spanje deden daarom een oproep aan in Groot-Brittannië of Ierland wonende landgenoten om tickets te kopen en hun team aan te moedigen. Zij zijn immers vrijgesteld van quarantaine.