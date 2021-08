Vliegtuigpassagier vastgebonden aan stoel na extreem wangedrag (video)

De 22-jarige Amerikaan Maxwell Berry zal zijn laatste vlucht niet snel vergeten. De man werd vastgetapet met duct-tape aan zijn stoel nadat hij twee stewardessen had betast en een derde bemanningslid had geslagen.

De feiten dateren van afgelopen weekend en vonden plaats tijdens een vlucht van Philadelphia naar Miami. Een medepassagier kon het bizarre tafereel op beeld vastleggen. In de video zien we Berry die de stewards de huid vol scheldt en hen vervolgens aanvalt. Tussendoor roept hij dat zijn ouders «meer dan twee miljoen dollar waard zijn». De bemanningsleden kunnen Berry uiteindelijk overmeesteren en tapen hem vast aan een stoel. Ook zijn mond wordt dichtgeplakt. De vliegtuigmaatsschappij, Frontier Airlines, laat weten dat Berry dronken was en na de vlucht gearresteerd werd door de politie.

Steun voor bemanningsleden

Ook al is de tactiek wat onconventioneel, toch worden de bemanningsleden gesteund door de Association of Flight Attendants. «Een dronken passagier viel bemanningsleden zowel verbaal, fysiek als seksueel aan», zegt voorzitster Sara Nelson. «Hij weigerde om mee te werken, waardoor de bemanningsleden geen andere optie hadden dan hem vast te binden met de middelen die voorhanden waren. Wij steunen de crew.»