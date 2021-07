Vliegtuig op Brussels Airport ontruimd nadat man zonder documenten zich opsluit op toilet

Op de luchthaven Brussels Airport is een vliegtuig van Ryanair ontruimd nadat een man zonder de nodige documenten aan boord was geraakt en zich had opgesloten op het toilet. Dat meldt Het Laatste Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door de federale politie. De man kon opgepakt worden en is ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde.

Het incident deed zich omstreeks 08.30 uur voor op een vliegtuig van Ryanair dat naar Milaan zou vertrekken. Volgens een getuige die Het Laatste Nieuws kon spreken had de man zich op een stoel gezet die niet voor hem gereserveerd was. De man verplaatste zich naar een andere stoel, maar ook die was voor iemand anders gereserveerd. Uiteindelijk duwde de man een aantal passagiers opzij om zich een weg te banen naar het toilet, waar hij zich opsloot.

Vliegtuig ontruimd

De politie werd erbij gehaald en die kon de man uit het toilet halen en van boord begeleiden. Vervolgens werd ook het hele toestel ontruimd zodat de politie kon nakijken of de man iets had achtergelaten. De man, die niet in het bezit bleek van de nodige documenten om te reizen, werd ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde. Hoe hij precies aan boord van het toestel was geraakt, is nog niet duidelijk.