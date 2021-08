Vlaamse regering jaagt nog jaren op coronafraudeurs: «We zullen alles controleren»

Bij de controles op de uitgekeerde coronapremies blijven er lijken uit de kast vallen, aldus De Standaard. Deze week vertrekken er vanuit de Vlaamse overheid opnieuw 1.200 terugvorderingen. «Voor hen die denken dat we iets met de mantel der liefde zullen bedekken: ik heb de ondernemers al gewaarschuwd dat we álles zullen controleren», zo laat Crevits er geen twijfel over bestaan.

Volgens cijfers van het kabinet-Crevits zijn er ondertussen 10.846 dossiers waarin er steun teruggevorderd wordt, goed voor 82,85 miljoen euro. Ter vergelijking: in totaal werden er 579.250 dossiers goedgekeurd voor zo’n 190.000 individuele ondernemers, of een uitbetaald bedrag van 2,4 miljard euro.

De Vlaamse regering belooft nu nog een tandje bij te steken om mogelijke fraude op te sporen. Crevits kreeg in juli al groen licht van de regering om extra controleurs aan te werven. In totaal zal straks een dertigtal inspecteurs de dossiers controleren.

Cruciale steun

Ondernemersorganisatie Unizo is het ermee eens dat de echte fraudeurs zwaar aangepakt moeten worden. Maar ze vraagt om fouten die «te goeder trouw» werden gemaakt - door onduidelijkheden of misverstanden - niet té zwaar te bestraffen. De Vlaamse regering is immers van plan om wie betrapt wordt gedurende vijf jaar elke toegang tot Vlaamse subsidies te ontzeggen.

Unizo-topman Danny Van Assche wijst er ook op dat de teruggevorderde steun overeenkomt met «1,7 procent van de dossiers en 3,5 procent van de bedragen waar iets niet in orde mee blijkt te zijn». Hij is dan ook van mening dat «de meeste kmo’s de toegekende steun volstrekt rechtmatig aanvroegen en toegekend kregen, en dat die steun cruciaal is geweest om een economisch kerkhof te vermijden».

Van Assche pleit er ook voor de steun niet abrupt stop te zetten voor sectoren die het nog altijd erg moeilijk hebben, zoals taxi’s, autobussen en reisbureaus.