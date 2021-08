Vijf tips voor een supertof weekend

Festival

Wheelchairity

28/8

Het Poelbosdomein in Jette wordt zaterdag het decor voor Wheelchairity, een festival voor iedereen én het goede doel. Daarvoor zijn de nodige aanpassingen gedaan: het terrein is volledig toegankelijk voor personen in een rolstoel, de toiletten zijn aangepast en Brusselaars met beperkte mobiliteit kunnen gebruik maken van een gratis taxi. En natuurlijk is er ook uitstekende muziek: op de li ne-up staan onder andere de Senegalese klanken van Teranga Band, de kleurrijke pop van Bonzo, en het feest is verzekerd met Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob.

wheelchairity.be

Cultuur

Cultuurweekend

27/8 - 29/8

Antwerpen trapt het cultuurseizoen dit weekend af met een gr oot feest. Verschillende wandelingen leiden je langs culturele parels in de stad en ook op de pleinen valt er heel wat te beleven: pik een voorproefje van het theaterseizoen mee, ontdek aanstormend muziektalent of ga snuisteren op vijf culturele markten. Ook de musea en cultuurhuizen van de stad gooien hun deuren wijd open. Je kan er terecht voor een blik achter de schermen, bijzondere concerten, een interactieve rondleiding of een creatieve workshop.

Belga / S. Gremmelprez

ontdek.antwerpen.be

Theater

Toch Theater

28/8 - 29/8

De abdijsite van Herkenrode sluit de zomervakantie af met een gezellig theaterweekend voor de hele familie. Tijdens een theaterwandeling op het mooie domein zorgen lokale gezelschappen onderweg voor korte performances, mini-voorstellingen en allerlei animatie. Liever wat langer? Duik dan met het hele gezin in de Theatertent voor een knotsgekke familievoorstelling. Op zondagnamiddag mag je je installeren op een levend picknickkleed, dat allerlei bijzondere verhalen tot leven brengt.

Foto OPENDOEK

opendoek.be

Festival

Maanrock

nog t.e.m. 29/9

Met wat vertraging draait het festivalseizoen nu toch op volle toeren: dit weekend neemt Maanrock de vele parken van Mechelen in om vier dagen lang gratis concerten in een groene setting te brengen. De line-up van het festival gaat van Bart Kaël tot Emma Bale, en van Samson en Marie tot Het Zesde Metaal. Alle concerten zijn gratis en reserveren is niet nodig: iedereen (met een Covid Safe Ticket) is welkom zolang het terrein niet volzet is.

Facebook / Maanrock

maanrock.be

Circus

Cirk!

nog t.e.m . 29/8

Tijdens Cirk! loop je in Aalst overal acrobaten, jongleurs en andere artiesten tegen het lijf. Op verschillende locaties in de stad kan je circusvoorstellingen meepikken: niet alleen in het cultuurcentrum dus, maar ook in het Begijnhof, de Pupillensite, de Zuidkaai en heel wat pleinen. Intussen slingeren twee slackliners meters boven de Grote Markt, kan je op de Graanmarkt een ritje maken op een vliegend tapijt en leer je zelf de gekste kunstjes op het binnenplein van het Stadhuis.

Foto Circus I Love You