Vijf manieren om ontslag te nemen

Je kunt ontslag nemen een beetje vergelijken met een relatie verbreken. De ene keer ben je blij dat je verder kunt gaan, terwijl je de andere keer verdrietig bent (al weet je dat het eigenlijk beter is). Wat jouw situatie ook is, ontslag nemen is nooit makkelijk. Hoe pak je dat het best aan?

Volgens vacaturewebsite Monster zijn er verschillende manieren om ontslag te nemen. Welke manier gebruik je als je het naar je zin hebt gehad op werk, en welke manier wanneer je juist blij bent dat je vertrekt? Denk je eraan om bij jouw werk te vertrekken? Kijk dan welk van deze manieren het best bij jou en de situatie past.

1. Volgens het boekje

Wanneer je jouw manager een e-mail of berichtje stuurt dat je wil praten en vervolgens aangeeft dat je weggaat en waarom, dan doe je het volgens het boekje. Hierbij maak je gewoon netjes je opzegtermijn af en geef je jouw manager de kans om zich voor te bereiden op je vertrek. Dit is een respectvolle en professionele manier, maar als je het echt naar je zin hebt gehad en veel hebt geleerd is er nog een betere manier (zie manier twee en drie).

2. Dankbaarheid tonen

Als je het erg naar je zin had op werk, maar als het simpelweg tijd is voor de volgende stap, is deze tweede manier waarschijnlijk de beste. Net zoals de manier waarop je het volgens het boekje doet, leg je je manager uit waarom je weggaat. Het grote verschil is dat je jouw dankbaarheid toont voor alles wat je geleerd hebt.

Op deze manier zal je de relaties die je hebt opgebouwd behouden. Dat is fijn wanneer je een referentie nodig hebt, maar ook als je je netwerk in de toekomst wil inzetten. In de ideale situatie is dit daarom de beste manier om ontslag te nemen.

3. Het aangekondigde vertrek

Wanneer je het goed met je manager kunt vinden en niet bang bent voor eventuele negatieve gevolgen, kun je ook overwegen om van tevoren aan te kondigen dat je binnenkort weg zal gaan. Op deze manier kan je manager al op zoek gaan naar vervanging en kan je hem of haar eventueel inwerken. Deze situatie komt bijvoorbeeld voor als iemand een carrièreswitch wil maken.

4. Ontslag zonder uitleg

Weet dat je je manager niet per se een uitleg verschuldigd bent, dus als je deze – om wat voor reden dan ook – niet wil delen, hoeft dat ook niet. Het is wel zo dat je leidinggevende en je collega’s hier waarschijnlijk om zullen vragen als je ontslag neemt en dat het gek kan overkomen als je dit niet vertelt. Doe dit dan ook alleen als je in een giftige werkomgeving werkte en er echt een reden is om het niet te vertellen. Bijvoorbeeld als je bang bent dat iemand op je werk roet in het eten gooit op je nieuwe werk.

5. Het ontslag waarbij je bruggen verbrandt

Er zijn ook genoeg mensen die ontslag nemen en daarbij meteen alle bruggen verbranden, volgens Harvard Business Review. Je kunt hierbij denken aan mensen die eerlijk aan de manager toegeven dat ze het bedrijf vreselijk vinden of die na het gesprek negatieve woorden gaan spuien over de baas. Ook zijn er mensen die ervan door gaan en nooit meer wat van zich laten horen (bijvoorbeeld bij een bijbaantje).

Je raadt het al, maar je kunt dan nog beter voor manier vier gaan als je ontslag wil nemen. Het staat onwijs onprofessioneel en kan een negatieve impact hebben op de rest van je carrière. Maak je je zorgen om hoe je manager gaat reageren? Dan kun je altijd iemand van HR vragen om je bij het gesprek te ondersteunen.