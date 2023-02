Vergelijk je autoverzekering jaarlijks voor de beste prijs

Rijd jij in een auto, dan weet je natuurlijk als geen ander dat een WA verzekering afsluiten verplicht is. Toch zijn er inmiddels tientallen verschillende verzekeraars waarbij je dit kunt doen. Niet voor niets is het daarom dus ook aan te raden om je autoverzekering regelmatig onder de loep te nemen om te kijken of de huidige dekking nog wel bij je past en of je misschien zelfs wel een goedkope autoverzekering af kunt sluiten voor je auto. Omdat er nogal wat zaken zijn om rekening mee te houden tijdens het vergelijken en het meer is dan alleen prijs, hebben we deze voor je op een rijtje gezet.

De leeftijd van je auto

Wat je vaak ziet, is dat er bij de aanschaf van een auto een verzekering is afgesloten. Dit is bij een nieuwe auto doorgaans een Allrisk en bij een wat oudere auto kies je dan voor een WA of een WA+. Stel dat jij enkele jaren geleden een nieuwe auto hebt gekocht, maar deze is inmiddels al de nodige jaren oud, dan is het verstandig om eens te overwegen je verzekering aan te passen. Je hebt natuurlijk niets aan een Allrisk verzekering wanneer je auto al meer dan 5 jaar oud is. Uiteraard is het volledig aan jezelf om dit wel of niet te doen, maar vaak wegen de kosten niet op tegen de voordelen die je geniet. De reden hiervoor is simpel. De nieuwwaarde van een auto neemt namelijk in de eerste paar jaar met zo’n 10 tot 20 procent af. Je kunt je dus wel voorstellen wat dit doet met de verhouding van de te betalen premie ten opzichte van de waarde van je auto.

Nieuwe verzekeraars

Jaarlijks zijn er, naast de gevestigde namen, tal van nieuwe verzekeraars die de markt willen betreden. Omdat ze natuurlijk wel klanten nodig hebben, zie je vaak dat ze enorm stunten met prijzen. De perfecte manier om hier als consument gretig gebruik van te maken. De premies van deze verzekeraars kunnen soms tot wel 20 procent onder de premie van je huidige verzekeraar liggen. Kies je voor een autoverzekering van Alpina , dan hoef je hier overigens niet bang voor te zijn. Bij Alpina betaal je namelijk altijd de beste prijs. Besluit je toch om over te stappen, dan is het goed om niet alleen te kijken naar de premie, maar ook naar de aanvullende voorwaarden. Waarom dat vertellen we je in de volgende alinea.

De aanvullende voorwaarden

Net als dat de premie jaarlijks kan veranderen, geldt dit natuurlijk ook voor de aanvullende voorwaarden van je verzekering. Alleen dat als is een goede reden om je polisvoorwaarden jaarlijks goed door te nemen en te kijken of het nog wel voldoet aan de door jou gestelde wensen. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan kun je natuurlijk altijd nog de overstap maken naar een andere verzekeraar. Let er wel op dat je dan ook direct kijkt naar de hoogte van het eigen risico, want ook deze kan per verzekeraar verschillen.