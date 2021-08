Veertienjarig meisje zeilt solo rond Groot-Brittanië (foto’s)

Een 14-jarig Brits meisje, Katie McCabe, heeft zaterdag haar solozeiltocht rond Groot-Brittannië afgerond. Ze hoopt in de recordboeken te komen als jongste persoon die dat alleen deed, aldus de Britse omroep BBC.

McCabe was eind juni in een houten zeilboot ‘Falanda’ vertrokken vanuit Exmouth, in het zuidwesten van het eiland. Ze meerde er zaterdag weer aan.

De tiener werd op haar 3.000 kilometer lange reis begeleid door haar vader. Hij voer in een andere boot zowat 8 kilometer achter haar aan.

Voor het goede doel

Met haar rondreis wilde Katie de aandacht vestigen op vervuiling van de zee. En ze zamelde ook meer dan 10.000 pond (omgerekend meer dan 11.500 euro) in voor goede doelen.

Het record van de jongste persoon die solo rond het Britse eiland is gezeild, staat momenteel op naam van Timothy Long. Hij vestigde dat record vorig jaar, als 15-jarige.