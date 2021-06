Vandenbroucke: «Mondmaskers blijven nog een tijdje verplicht»

Een vraag die daarbij moet worden gesteld, is wanneer een voldoende grote groep van de bevolking volledig gevaccineerd zal zijn. «Ik zou het niet te snel beslissen», aldus Vandenbroucke. Het zal volgens hem alvast nog een poosje verplicht blijven in bepaalde ruimtes, zoals in winkels.

Griepseizoen

Op langere termijn moet worden nagedacht over het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer, waar passagiers vaak opeengepakt zitten. Tijdens het griepseizoen zou het misschien aangewezen zijn een mondmasker te dragen, luidde het. In sommige landen, bijvoorbeeld in Azië, is dat al langer ingeburgerd. «Een absolute must» is dat er een ventilatieplan voor het Onderwijs komt, al beseft de minister dat zoiets niet van de ene op de andere dag mogelijk is.