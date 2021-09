Vandalen beschadigen honderdtal bussen De Lijn Limburg: «Hinder zal hele dag duren»

De dienstverlening van De Lijn is Limburg is dinsdag zeer ernstig verstoord omdat onbekenden op drie stelplaatsen de banden van een honderdtal bussen beschadigd hebben. «Bij het uitrijden van de eerste bussen dinsdagochtend stelden de chauffeurs vast dat een band plat was. De bussen zijn vervolgens meteen de stelplaats terug binnengereden. Uiteindelijk bleken vandalen te hebben toegeslagen op drie stelplaatsen, namelijk in Winterslag (Genk), Hasselt en Beverlo (Beringen). Dat heeft uiteraard een serieuze impact op de dienstverlening. De hinder zal mogelijk de hele dag duren», zegt Karen Van der Sype, woordvoerster van De Lijn.