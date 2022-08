Van elkaar genieten, ook in de hitte

Niets zo opwindend als lange, zwoele en warme dagen. Je partner draagt waarschijnlijk net wat minder stof rond het lijf – hallo bikini en zwemshort – en ’s zomers hoef je jezelf niet onder drie dekens weg te stoppen om warm genoeg te hebben. Heerlijk bloot slapen, dus. Alleen… het kan ook té warm zijn, natuurlijk. Best vervelend, als je net zoveel zin hebt gekregen! Hoe hou je het in bed tegelijk koel én heet? Drie tips!

Schakel koele hulp in

Soms is het gewoon te warm om urenlang tegen elkaar aangeplakt te liggen. Een beetje zwoele zweterigheid vinden we best fijn, maar het moet nu ook weer niet té plakkerig worden. Laat daarom bijvoorbeeld het voorspel al over aan hulpmiddeltjes die minder last hebben van de warmte. Enter: sextoys . In plaats van met je handen aan de slag te gaan, schakel je bijvoorbeeld je favoriete vibrator in. Die houdt het urenlang vol, zelfs in de warmste temperaturen. De enige die verhit geraakt, is je partner!

Ice, ice baby

Zijn jullie allebei even heet als het weer buiten? Dan is extra afkoeling nodig. Zorg dat er heerlijk frisse champagne of cava in de buurt staat. Hier af en toe van nippen tijdens het vrijen koelt jullie allebei regelmatig af en zorgt voor een heerlijke bedwelming.

En uiteraard is alles wat recht uit de koelkast of diepvriezer komt ook ideaal als extra verkoelingselement. Sla alvast een mooie voorraad ijsblokjes in! Deze kan je over het lichaam van je partner laten glijden, rillingen én afkoeling verzekerd. Maar je kan ook ijs in je mond nemen voor je aan het oraal plezier begint. Dát is pas cool en hot tegelijk.

Frisse lucht

Is jullie slaapkamer te warm ’s avonds? Of voelen al die lakens en kussens echt niet aangenaam aan als je al te warm hebt? Zoek je plezier dan buiten op. Zoek een afgeschermd hoekje in de tuin, sla een tentje op… en doe het gewoon buiten. Veel koeler dan tussen die vier warme muren en meteen een extra spannend effect.

Waterfris

Wat doe je als je te warm hebt? Juist: een duik in het zwembad. Waarom maak je van die duik geen écht leuk waterspelletje? Op Pabo online vind je bijvoorbeeld heel wat waterproof vibrators. Extra stimulatie gegarandeerd.

Nog extra afkoeling kan je vinden door verkoelend glijmiddel te gebruiken. Alsof je een ijsje eet, maar dan down there. Heerlijk fris voor beide partijen. Laat die hitte- en orgasmegolven maar komen!