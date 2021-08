UZA test VR-bril die jonge patiëntjes live op school laat zijn

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) organiseert samen met telecomoperator Telenet een proefproject met een VR-bril en -robot dat kinderen die langdurig in het ziekenhuis moeten verblijven de mogelijkheid biedt om live virtueel op een andere plek aanwezig te zijn. Via 5G-verbinding worden beelden uit bijvoorbeeld de woonkamer van hun huis, de klas of de sportschool razendsnel doorgestuurd om een effect van virtual reality te creëren.

De voorbije weken vonden er al enkele testen plaats en volgens de initiatiefnemers waren die een succes. Concreet wordt een door het Nederlandse bedrijf Horus VR ontwikkelde VR-robot, ‘VRiendje’, in een ruimte geplaatst waar het kind graag aanwezig wil zijn. De robot is uitgerust met een 360 gradencamera, microfoons, speakers en een internetverbinding en staat in verbinding met een VR-bril die het kind in het ziekenhuis krijgt. De patiënt hoeft alleen maar zijn hoofd te bewegen om rond te kunnen kijken in de ruimte waar de robot staat, ziet live wat er zich daar afspeelt en kan via de microfoon spreken met de mensen die er aanwezig zijn.

Snelle 5G-verbinding

«Een langdurig verblijf in het ziekenhuis is vaak een zware belasting voor patiënt én familie», stelt Paul Van Aken, directeur patiëntenzorg bij het UZA. «Zeker het afgelopen coronajaar hakte er stevig in. Virtual Reality en 5G-technologie kunnen dit probleem verlichten en een ‘echt’ contact leggen tussen ziekenhuis en de thuis- of klasomgeving. Het geeft voor de patiënt zoveel meerwaarde in vergelijking met het klassieke videogesprek via smartphone.»

Telenet levert voor het proefproject een snelle 5G-verbinding, wat noodzakelijk zou zijn om de mogelijkheden van VR volledig te benutten. Een bredere uitrol van het project zal dan ook onder meer afhangen van de uitbreiding van 5G-dekking.