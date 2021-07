UPDATE PETER R. DE VRIES: Twee verdachten worden vrijdag voorgeleid, derde is vrijgelaten

Een 35-jarige Pool uit Maurik (Gelderland) en een 21-jarige man uit Rotterdam worden vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris. Ze worden verdacht van directe betrokkenheid bij het neerschieten van de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Een derde is woensdag vrijgelaten en is geen verdachte meer, meldt de politie van Amsterdam in een persbericht.

Een arrestatieteam had twee mannen klemgereden en opgepakt op de snelweg A4 ter hoogte van de afrit Leidschendam. Onder hen is volgens politiecommissaris Frank Paauw ook de mogelijke schutter.

«Gedurende de avond en nacht zijn huiszoekingen verricht in Tiel, Maurik en Rotterdam. Daar zijn verschillende gegevensdragers en munitie in beslag genomen», aldus de politie.

In Amsterdam is nog een derde persoon opgepakt, een 18-jarige Amsterdammer. Hij is woensdag vrijgelaten en is geen verdachte meer, meldt de politie nog.

Zwaargewond

De Vries (64) werd dinsdagavond neergeschoten en ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. De schietpartij vond omstreeks 19.30 uur plaats in de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein. Daar zit de studio van RTL Boulevard, waar De Vries dinsdagavond aanwezig was.

De Vries staat bekend als misdaadverslaggever en is ook geregeld woordvoerder of vertrouwenspersoon in politiezaken of bij rechtszaken.

Voorarrest

De rechter-commissaris bepaalt vrijdag of de hechtenis langer gaat duren. Een arrestant mag door de politie maximaal drie dagen worden vastgehouden. Daarna moet hij worden voorgeleid. De officier van justitie kan dan om verlenging van de bewaring vragen. De rechter-commissaris kan de hechtenis met maximaal twee weken verlengen. Na die veertien dagen kan bij zware verdenkingen een voorgeleiding volgen voor de raadkamer van de rechtbank. Die toetst en kan het voorarrest vervolgens met maximaal negentig dagen verlengen. Daarna moet een openbare zitting in de rechtbank volgen.