Uitverkocht Kamping Kitsch Club verwelkomt 18.000 festivalgangers zonder mondmasker

De tiende editie van het festival Kamping Kitsch Club in Kortrijk is volledig uitverkocht. Op 21 augustus verzamelen zowat 18.000 festivalgangers op de weide achter sportcentrum de Lange Munte zonder mondmasker of sociale afstand. Enkel wie volledig is gevaccineerd of een negatieve coronatest kan voorleggen, mag binnen op het festival. Ter plaatse wordt geen testdorp voorzien.