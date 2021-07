Twitter stopt weer met verdwijnende tweets of ‘Fleets’

Socialemediaplatform Twitter stopt weer met de mogelijkheid om verdwijnende tweets te publiceren. De dienst werd pas in november vorig jaar in het leven geroepen, maar wordt maar weinig gebruikt.

De ‘Fleets’ moesten een alternatief bieden op de ‘Stories’ bij apps als Instagram en Snapchat. Gebruikers kunnen zo berichten posten die na 24 uur verdwijnen.

Twitter had gehoopt dat de Fleets de mensen die zich wat ongemakkelijk voelen over het sturen van tweets zou aanmoedigen om zich toch te mengen in de conversaties op het platform. Nu blijkt echter dat de verdwijnende tweets vooral gebruikt worden door de mensen die al het vaakst tweeten.

Andere manier van participatie

Daarom verdwijnen de Fleets weer van Twitter op 3 augustus. Twitter zal op zoek gaan naar andere manier om zijn gebruikers te doen participeren en wil daarvoor ook experimenteren met nieuwe tools.