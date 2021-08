Tweede coronavaccin gemist? Vanaf vandaag kan je een nieuwe afspraak boeken

Wie zijn tweede vaccinatiemoment tegen het coronavirus heeft gemist, kan vanaf vandaag een nieuwe afspraak maken bij het vaccinatiecentrum waar de eerste dosis werd toegediend. Momenteel komen daar ongeveer 45.000 mensen voor in aanmerking.

«Het is cruciaal dat we zoveel mogelijk Vlamingen de kans geven om hun tweede prik te halen. De dubbele vaccinatie leidt er immers toe dat de kans op een ziekenhuisopname herleid wordt tot quasi nul», benadrukt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). «Deze inhaalmomenten zijn dan ook een uitstekende zaak in functie van groepsimmuniteit.»

Ook het agentschap onderstreept het belang van de tweede prik bij het vaccin dat twee dosissen vereist (AstraZeneca, Moderna en Pfizer), ook wanneer je die later krijgt dan voorzien. De tweede dosis zorgt voor een verdere verhoging van de beschermingsgraad en zorgt ervoor dat die bescherming langer aanhoudt. «Zeker voor de bescherming tegen bepaalde virusvarianten, zoals de deltavariant, is die tweede dosis heel belangrijk om de beschermingsgraad voldoende hoog te krijgen en te houden.

Praktische informatie

De vaccinatiecentra voorzien extra momenten voor de inhaalvaccinaties. Wie zijn tweede dosis afspraak heeft gemist kan vanaf vandaag een nieuwe afspraak maken. Meer informatie staat op de website www.laatjevaccineren.be/inhaalvaccinatie-je-tweede-coronavaccin-gemist. Wie zijn afspraak niet zelf kan verplaatsen, kan bellen naar de helpdesk van zijn/haar vaccinatiecentrum.