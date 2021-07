Twee olifanten gered in Bangladesh na vier dagen zonder eten op een strand (foto’s)

Twee wilde Aziatische olifanten die vier dagen lang zonder voedsel vastzaten op een strand in Bangladesh, zijn in veiligheid gebracht. De twee olifanten - een mannetje en een vrouwtje - worden nu naar de beboste heuvels van de kustplaats Teknaf geleid, zo melden Bengalese overheden.

De twee dikhuiden waren in de buurt van Teknaf beland nadat ze de Naf hadden overgestoken, een rivier die een natuurlijke grens vormt met het buurland Myanmar, zegt gemeenteraadslid Fazlul Haque. Honderden bewoners die niet opgezet waren met de komst van de twee olifanten, joegen de dieren op in de richting van het strand, waar ze geen voedsel konden vinden.

«We hebben wrange ervaringen gehad met olifanten, die zeer agresief kunnen worden. We hebben oogsten en zelfs levens verloren», zegt Jahid Hossain, een van de dorpsbewoners.

Vissers

Omdat de twee olifanten zenuwachtig werden door de duizenden mensen die hen op het strand in de gaten hielden, zochten ze uiteindelijk hun toevlucht tot het ondiepe water van een inham in de Golf van Bengalen. Daar lagen ze urenlang uitgeput, totdat vissers erin slaagden om hen met touwen weer aan wal te brengen.

«De vissers hebben hen van een zekere dood gered», zegt Humayun Kabir, hoofd van het agentschap voor bossen. «Ze waren uitgehongerd.» Volgens het agentschap komen afgedwaalde olifanten steeds vaker voor in de regio.

Vluchtelingen

Normaal gezien zwerven wilde olifanten rond in de heuvelachtige regio’s in het zuiden van Bangladesh en in de aangrenzende Myanmarese deelstaten Chin en Rakhine. Maar ze kunnen niet langer gebruik maken van hun normale migratieroute in Rakhine, omdat er uitgestrekte bosgebieden zijn verwoest door de doortocht van honderdduizenden Rohingya die Myanmar moesten ontvluchten.