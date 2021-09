De binnenlandse reizigerstreinen hebben in de maand augustus gereden met een stiptheid van 94,5 procent. In juli was al 94,6 procent van de treinen op tijd of met maximaal 6 minuten vertraging aangekomen in Brussel of hun eindstation. Dat blijkt uit cijfers op de opendatawebsite van spoornetbeheerder Infrabel.

De stiptheid lag in de zomervakantie iets lager dan in 2020, toen in juli 95,9 procent en in augustus 94,6 procent van de treinen stipt reed. Het is intussen van november 2019 geleden dat de stiptheid in een maand onder de 90 procent lag.

Het aantal deels of volledig afgeschafte treinen kwam in augustus weer op een normaal niveau van 1,8 procent (of 2.063 treinen) terecht. In juli piekte het aantal afschaffingen op 4,4 procent (4.787 treinen), een gevolg van het noodweer midden juli.