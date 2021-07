Ook dit jaar heeft Prins George (foto) voor zijn verjaardag een portret gekregen van zijn mama, Kate Middleton. De foto werd gepost op het officiële Twitter-account van de ‘The Duke and Duchess of Cambridge’.

Fans van het koningshuis en royaltywachters dachten dat er dit jaar misschien geen portret gemaakt zou worden, nadat de achtjarige prins het slachtoffer was geworden van online pesterijen na de EK-finale tussen Italië en Engeland. De jongen zat met zijn ouders in het publiek en was duidelijk teleurgesteld toen bleek dat Italië de trofee mee naar huis mocht nemen. Tot groot jolijt van veel pesters, maar prins George lacht gelukkig alweer van oor tot oor.