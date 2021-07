Touring verwacht dit weekend druk verkeer op de Europese wegen richting zuiderse vakantiebestemmingen

In België verwacht Touring dat het vooral druk wordt op vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag met kans op file in de richting van de kust en in mindere mate op de E411 in de richting van de Ardennen en op de E19 en de E17 richting Parijs.

Op de Franse wegen wordt het mogelijk een weekend met normale drukte, maar in de omgeving van Parijs kan het zaterdag moeilijk rijden worden. Op de as Parijs-Bordeaux-Spanje en de as Lyon-Orange-Spanje worden files voorspeld op zaterdag. Zondag zullen er geen problemen zijn. Op de Spaanse en Italiaanse wegen zal het druk zijn, maar wordt vlot verkeer verwacht.

Gothardtunnel

In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland verwacht men druk verkeer met wat kleinere files op zaterdag, terwijl op vrijdag en zondag de automobilisten vlot kunnen rijden. Aan de Zwitserse St.-Gothardtunnel richting zuiden wordt het zaterdag aanschuiven. In Oostenrijk zullen wegwerkzaamheden op de Fernpassroute, de B179, tot 25 juli grote verkeershinder veroorzaken.