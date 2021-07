Tips en tricks om een B&B te starten

Heb je zin in een nieuw avontuur om een B&B te starten of misschien een kamer te verhuren via AirBnb? We geven je graag enkele tips en tricks, dus wat houdt je nog tegen?

Kies voor een unieke locatie

Vergeet niet dat er in grote steden zoals Brussel en Antwerpen al erg veel B&B’s zijn. Wil je dus een originelere locatie? Probeer dan pareltjes te vinden aan de kust of in Wallonië. Surf mee op de golf van de populariteit van reizen in eigen land en grijp je kans om een gat in de markt te vinden. Een unieke locatie met leuke restaurants in de buurt, mooie natuurparken of toffe activiteiten zorgt er sowieso voor dat jouw B&B troeven kan uitspelen.

Vink elk hokje af

Elk onderdeel van je B&B moet in orde en professioneel zijn: goed eten, kwalitatieve kamer, luxueuze en propere badkamer en perfect ontvangst. Denk dus op voorhand na over een oplossing voor elk pijnpunt zoals vuile kamers, te trage service, slechte of trage communicatie, luide buren etc. Investeer dus ook in goede schoonmaak spullen en kwalitatieve meubels. Hygiëne staat op nummer één bij hotels en B&B’s dus betaal een goede poetsfirma om alles in orde te maken, of bekijk in je team wie het poetsen voor zijn of haar rekening kan nemen. Loopt er eens iets mis of zijn klanten ontevreden? Dan is eerlijke communicatie of goede customer service jouw beste vriend.

Creëer een huiselijke sfeer

Een B&B staat niet zomaar voor Bed & Breakfast: het draait om een gezellige, huiselijke en comfortabele sfeer. Alles start dus met het beste bed: investeer in een goede lattenbodem of boxspring met degelijke matras en zacht beddengoed. Het is ook geen overbodige luxe om verschillende hoofdkussens te kunnen aanbieden en misschien zelfs een zwangerschapskussen voor zwangere vrouwen. Kleine details zoals extra shampoo, water, koffie of zelfgemaakte taart creëren ook weer die huiselijke sfeer. Tijdens het ontbijtbuffet kan je ook de unieke locatie in de kijker zetten door te kiezen voor lokale en verse producten zodat je gasten nieuwe smaken kunnen ontdekken.

Ben je vindbaar?

Het promoten van je B&B is een stap die door velen vergeten wordt. Met de opkomst van social media en enorm veel boekingsplatformen, is het eigenlijk niet zo moeilijk. Zorg dat klanten je vinden op plaatsen zoals Instagram en Facebook en zet de gezelligheid, unieke locatie en kamers in de kijker. Inspiratie nodig? Waarom maak je geen Instagram reel over de renovatie je B&B, of vraag je gasten om stories te maken van georganiseerde activiteiten? Ook Pinterest is een magische bron aan mogelijkheden. Laat je authenticiteit een troef zijn in de online wereld, en hopelijk boek je zo je volgende gasten. Kijk je er al naar uit?