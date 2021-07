Tijdelijke werkloosheid voor slachtoffers van noodweer

De materiële impact van de waterschade is bij sommige mensen gigantisch. «Niet iedereen is in staat om de volgende dag weer aan het werk te gaan, nadat zijn leven volledig op zijn kop is gezet. Soms moet alles volledig opnieuw worden opgebouwd», aldus minister Dermagne.

Daarom hebben getroffen werknemers recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Wie een beroep doet op dat systeem, behoudt 70% van het loon en een supplement van 5,63 euro per dag. Elke getroffen werknemer kan een aanvraag indienen bij zijn of haar werkgever. Het gaat om wie ernstige schade heeft geleden en de facto niet in staat is te gaan werken omdat ze voorrang moeten geven aan het vinden van een nieuwe woning, het schoonmaken of herstellen van hun woning, het regelen van hun schade of het vinden van alternatieve vervoermiddelen, legt Dermagne uit.

Uitzonderingen

Alle werkloze gezinshoofden of alleenstaanden die door het noodweer op zoek moeten naar een andere verblijfplaats, behouden hun statuut en uitkering. Wie in dat geval tijdelijk op een ander adres woont, hoeft dat niet bij de RVA aan te geven. Ook wie als werkzoekende of tijdelijk werkloze als vrijwilliger opruimt in de getroffen gebieden of hulp biedt aan slachtoffers, moet dat niet aangeven bij de RVA.