Terug naar school op een milieuvriendelijke manier

H et begin van het schooljaar nadert met rasse schreden. Na meer dan een jaar coronacrisis kunnen we helaas nog niet spreken van een normale start van het schooljaar, maar wie weet maak jij je kinderen wel gelukkig met een nieuwe boekentas of nieuwe schoolspullen. Wist je dat er ook ecologische varianten bestaan? We zetten er enkele op een rijtje.

Schriftjes

Voor papier en notitieboekjes heb je het FSC-, PEFC- of Ecolabel, die gelden voor heel wat schoolbenodigdheden van hout, gerecycleerd karton of andere materialen. Deze labels worden ook gebruikt voor benodigdheden zoals potloden, ordners, latten of mappen.

Snacks

Naast de, plasticvrije, brooddoos en drinkbus - onmisbare accessoires om de ecologische voetafdruk te beperken – kun je ook voor een “zero afval”-vieruurtje gaan. Dankzij producten met het Biogarantielabel ben je zeker van gezonde producten afkomstig van een lokale Belgische producent of verwerker. Met ecocheques kun je alles kopen in een Biogarantiewinkel. Daarnaast kun je ook opteren voor biovoeding voor een tien- en vieruurtje, zoals lekker bananenbrood of een fruitcrumble.

Voor drankjes zijn er toestellen zoals SodaStream, die goed zijn voor het klimaat en voor de portemonnee. De SodaStream komt met herbruikbare flessen waardoor je plasticgebruik aanzienlijk daalt. Dergelijke toestellen verbruiken bovendien weinig energie en kun je kopen met ecocheques.

Milieuvriendelijke kleren

Kinderen zijn vaak de eersten die om nieuwe kleren vragen voor het nieuwe schooljaar. Met het nieuwe Gots-label kun je kiezen voor kleding van natuurlijke vezels. Het internationale label werd in 2020 in het leven geroepen voor ecologisch textiel. Het garandeert een ecologische en sociaal verantwoorde productiemethode.

Herstellen

Soms volstaat een simpele herstelling of kleine aanpassing om een tablet of computer nog een nieuw schooljaar lang te gebruiken, maar dat geldt ook voor een boekentas, een bril of zelfs schoenen en kleren. Daarnaast is er ook tweedehands. Je zou soms verbaasd zijn over het aantal schatten dat je tweedehands kunt vinden en die gewoon wachten om weer gebruikt te worden. Ten slotte zijn er ook veel winkels die opgeknapte (‘refurbished’) toestellen aanbieden, zoals gsm’s, laptops, tweede beeldschermen of zelfs rekenmachines. Ze zijn zo goed als nieuw en je kunt ze met ecocheques kopen.