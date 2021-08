Taliban zullen niet meer toestaan dat Afghanen naar luchthaven Kaboel gaan: «We hebben hun talent nodig»

De taliban zullen niet langer toestaan dat Afghaanse burgers naar de luchthaven van Kaboel gaan of proberen om het land te verlaten. Dat heeft een woordvoerder van de radicaal-islamistische organisatie vandaag verklaard. De deadline van 31 augustus voor de evacuaties van buitenlanders zal bovendien niet verlengd worden, zo klinkt het nog.

De Afghanen die zich op de luchthaven bevinden moeten naar huis gaan, waar ze veilig zijn, zo heeft woordvoerder Zabihoellah Moejahid volgens de Britse omroep BBC verklaard op een persconferentie. «We vragen de Amerikanen: moedig Afghanen niet aan om te vertrekken. We hebben hun talent nodig.»

Moejahid denkt ook niet dat de deadline van 31 augustus voor evacuaties uit de Afghaanse hoofdstad zal worden verlengd. Er is genoeg tijd om alle buitenlanders vóór die datum te laten vertrekken, klinkt het. «Daarna zal het niet meer worden toegestaan in ons land. We zullen een ander standpunt innemen.»