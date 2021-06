SUMMER. Waterfun aan de Belgische kust

Als je dacht dat Jezus de enige was die over water kon glijden, dan heb je het mis. Wingfoil is een nieuwe watersport die furore maakt aan de Belgische kust. Je kan de sport nog het beste omschrijven als een kruising tussen windsurfen en kitesurfen. Je staat op een surfbord en houdt je ‘wing’ stevig vast. Dit opblaasbare gevaarte tilt je met behulp van een stevige wind op, waardoor je als het ware over het water zweeft. Klinkt onmogelijk? Toch is het ook voor beginners haalbaar om na een initiatiedag die overweldigende sensatie mee te maken. De grote voordelen van wingfoilen ten opzichte van de andere surfsporten zijn dat je ook met aflandse wind het water in kan, dat je minder hoeft te sleuren met materiaal omdat je de wing kan opblazen en dat je zelfs op binnenwater je van je sportiefste kant kan laten zien. Surfclub Windekind is snel op de nieuwe hype gesprongen en biedt initiatielessen aan. Daarnaast kan je er golfsurfen, windsurfen, kiten en suppen.

Zuidenwindhelling 1, Oostduinkerke

Bootje varen tussen de polders

Foto J. Vandevelde

Mag het allemaal wat minder spannend, dan kan je ook gaan varen. Niet op het woeste water van de Noordzee - want als je daar een motorboot wilt huren, heb je een vaarbewijs nodig - maar op het kanaal tussen Nieuwpoort en Duinkerke. Bij de brasserie Wielrijdersrust – Het Dorstige Hart aan de Florizoonebrug in het landelijke Wulpen huur je een elektroboot die je vanaf 16 jaar mag besturen. Zeezicht krijg je tijdens dit pleziertochtje niet voorgeschoteld, maar de vlakke polders en een diverse vogelpopulatie glijden wel geruisloos aan je voorbij. De elektrische boot is bovendien milieuvriendelijk en laat je in alle stilte genieten van de omgeving. Tenzij je eropuit wenst te trekken met een groep vrienden, een koelbox vol pintjes en een muziekbox natuurlijk!

Fun fact: tegenover de brasserie bevindt zich een oude kippenstal, die Piet Goddaer, oftewel Ozark Henry, liet ombouwen tot muziekstudio. Het verbaast ons niet dat het rustieke Wulpen menig muzikant beroert en inspireert.

Wielrijdersrust – Het Dorstige Hart

Dijk 33, Florizoonebrug, Wulpen

Zeil(wagen)race

Foto J. Vandevelde

“Zeil je voor het eerst, dan sla je een flater”, zingt Bart Kaëll. Wel, Bart heeft duidelijk nooit aan het stuur van een zeilwagen gezeten. Bij zeilclub Sycod kan je niet alleen zeilllessen volgen met een catamaran, maar ook op het strand leren rijden met een zeilwagen. In tegenstelling tot een zeilboot, is zo’n wagen vrij makkelijk te besturen. Denk aan een soort gocart met een gigantisch zeil erbovenop. Wanneer je de wind in de zeilen hebt, race je over het strand. Krijg je de wind van voren, dan geraak je echter moeilijker vooruit... De bar van de club is overigens de uitgelezen plek om iets te drinken met je tenen in het zand.

Sycod

Alfred Devoslaan 50, Oostduinkerke

Handige adresjes

Het An nekesnest

Deze bed & breakfast bevindt zich tussen het strand en de polders. De ideale uitvalsbasis voor een fiets- of wandelweekend, dus. Maar dé reden dat je Het Annekesnest met een bezoek moet vereren, is gastvrouw Anne. Ze verzorgt je verblijf tot in de puntjes met als hoogtepunt een royaal, vers ontbijt.

Polderstraat 38, Oostduinkerke

’ t Zoet Genot

Bij dit adresje op de zeedijk eet je je buik rond met klassiekers als garnaalkroketten, maar je smult vooral van de pannenkoeken, wafels en artisanaal ijs. Vorig jaar werd ’t Zoet Genot zelfs uitgeroepen tot tweede beste ijssalon aan de Belgische kust!

Zeedijk 446, Oostduinkerke

Lieven’s Eethuis

Lieven’s Eethuis is een stijlvolle zaak met verfijnde vis- én vleesgerechten. Check ook zeker de originele cocktailkaart.