Studie waarschuwt: gebruik van koptelefoon verhoogt kans op eenzaamheid

Een studie die gevoerd werd door audiobedrijf Jabra wijst uit dat bijna 40% van de gebruikers van koptelefoons in het Verenigd Koninkrijk een koptelefoon draagt om gesprekken met anderen te vermijden. Dat zou eenzaamheid in de hand werken, klinkt het. Jabra roept op om minstens één dag per week geen koptelefoon om de oren te dragen en zo nieuwe contacten een kans te geven.

Een koptelefoon dragen om je af te schermen van de buitenwereld: iedereen doet het weleens. Maar het Deense Jabra, gespecialiseerd in audiotechnologie, waarschuwt dat die praktijk nefaste gevolgen kan hebben.

«Laat je koptelefoon eens links liggen»

Onderzoek wijst uit dat gebruikers van koptelefoons in het Verenigd Koninkrijk gemiddeld 58 minuten per dag spenderen met speakers om de oren. 38 procent gebruikt een koptelefoon met de intentie om gesprekken met anderen te vermijden. De studie stelde vast dat mensen tegenwoordig gemiddeld vijf weken verstoken blijven van ‘betekenisvolle’ gesprekken met onbekenden. Op die manier wordt het natuurlijk een pak moeilijker om nieuwe contacten te leggen.

In de nasleep van de lockdowns en het gedwongen sociaal isolement voelen de studieresultaten wrang aan: het zich bewust isoleren door middel van een koptelefoon en zo je sociale contacten reduceren is voor sommigen reden tot bezorgdheid – ook voor Jabra zelf. Als reactie op de studie roept Jabra nu op om je koptelefoon voor minstens één dag per week links te laten liggen, en je zo open te stellen voor anderen om je heen.

De eeuw van de eenzaamheid

De Ierse krant Irish Independent contacteerde Noreena Hertz, een Britse hoogleraar en auteur van het boek ‘The Lonely Century’ over globalisering, om de studieresultaten toe te lichten: «Al voor de corona-uitbraak was het duidelijk dat we in de eeuw van de eenzaamheid leven: we leven in digitale privacybubbels, met onze koptelefoons aan en onze blik op onze schermpjes, waarmee we ons actief afschermen van de buitenwereld.»

«Eenzaamheid is niet alleen nefast voor ons mentaal welzijn, maar ook ons fysiek welzijn lijdt eronder. Eenzaamheid richt evenveel schade aan onze gezondheid aan als het roken van 15 sigaretten per dag. Om dat te bestrijden is het cruciaal om jezelf ontvankelijk op te stellen voor contacten met anderen, in levende lijve. Dat is niet te veel gevraagd: onderzoek wijst uit dat een uitwisseling van slechts een halve minuut met een onbekende je al significant minder eenzaam kan doen voelen, en meer verbonden met je omgeving.»