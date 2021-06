Streamz verrast dit najaar met docureeks over DIT pikante internetplatform

Regisseur en documentairemaker Cheeru Mampaey zoomt in op tien Vlaamse content creators op OnlyFans. Zo komen onder anderen de voormalige ‘Temptation Island’-deelnemers Yana Daems en Megan Desaever aan bod. Ook Jamecia Baker (‘Ex On The Beach’), het koppel Jonie & Aaron, die zeven jaar samen zijn en stopten met hun werk om zich toe te leggen op OnlyFans, model en studente boekhouding Zoë Coeckaerts, pornoproducente Elise Van Vlaanderen, fulltime content creator voor OnlyFans Lina Roselina, kapper Steve / Fabio Godi en fulltime OnlyFans-content creators Shauni Wille en Riley Eden verschijnen in beeld.