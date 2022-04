«Stopzetting gasleveringen geen impact op Belgische bevoorrading»

«De situatie is ernstig maar België is volledig voorbereid.» Dat zegt federaal Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) na een spoedoverleg over de stopzetting van de Russische gasleveringen naar Polen en Bulgarije. «Er is geen impact op de Belgische bevoorrading van aardgas.», klinkt het.

«België is een draaischijf voor gasbevoorrading in de Europese Unie en kent met 6% een zeer klein aandeel Russisch gas voor eigen verbruik», klinkt het bij Van der Straeten. «Bovendien is de haven van Zeebrugge een troef, met meer dan voldoende capaciteiten om LNG in te voeren.» Er zijn momenteel geen elementen om in België de ‘Early Warning’-fase van het nationaal Noodplan Aardgas af te kondigen, stelt de minister. «Deze trieste escalatie van Rusland toont nog maar eens aan hoe de Europese afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt gebruikt als wapen», aldus Van der Straeten.

BETALING IN ROEBELS

Rusland heeft de levering van gas aan Polen en Bulgarije stopgezet. Dat heeft de Russische energiegigant Gazprom aangekondigd. «De levering van gas is opgeschort vanaf 27 april en totdat de betaling uitgevoerd wordt» in roebels, klinkt het bij Gazprom. De Russische president Vladimir Poetin verklaarde vorige maand dat Rusland alleen nog betalingen in roebels zou aanvaarden voor zijn gas. Maar volgens de Europese Unie vormt dat een inbreuk op de sancties en zal dat Moskou versterken. Zeker Polen was heel uitgesproken in het verzet tegen betalingen in roebels. De Russische beslissing om naast Polen ook Bulgarije te treffen, is opmerkelijk. Terwijl Polen zich openlijk uitsprak tegen de Russische vraag om betaling in roebels, bleef Bulgarije steeds aan de zijlijn in het conflict. Het stuurde ook geen wapens of andere militaire hulp naar Oekraïne. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov liet ook verstaan dat Rusland de gastoevoer naar nog meer landen zal afsluiten indien zij niet in roebels betalen. Een anonieme bron nabij Gazprom zei eerder aan het financiële agentschap Bloomberg dat dat ten vroegste in de tweede helft van mei zou zijn.