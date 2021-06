Spotify start met een nieuwe app: Greenroom

De streamingsdienst Spotify komt met een nieuwe app: Greenroom. Via deze applicatie kan je met andere mensen live gesprekken hebben over een bepaald thema. Je meldt je aan met je Spotify-account en daarna kan je zelf een gesprekskamer opstarten of je kan er ook aan eentje deelnemen. De gesprekken kunnen ook opgenomen worden. Greenroom lijkt wat op Clubhouse, een app waar je ook live rooms kan aanmaken of er aan participeren.

Locker Room

Voorheen heette Greenroom Locker Room waar fans van sport met elkaar konden praten. Maar Spotify nam de app over en gaf het een andere naam. Ook wil de streamingsdienst met deze applicatie een breder publiek aantrekken. Maar dat is niet het enige wat Spotify met de nieuwe app van plan is. Deze zomer wil de muziekapplicatie ook ‘Spotify Creator Fund’ lanceren, een dienst waarmee je geld kan verdienen via Greenroom. De app is zowel via Android als via iOS beschikbaar.