Schrikwekkende beelden tonen enorme omvang van dodelijke tornado’s in VS (video)

De tornado's die vrijdagavond en zaterdagochtend over het midden en zuiden van de Verenigde Staten trokken, hebben alleen in de staat Kentucky aan minstens tachtig mensen het leven gekost. Dat heeft de gouverneur van de staat, Andy Beshear, gisteren gezegd. Intussen duiken op het internet meer en meer beelden op die de verwoestende oerkracht van de ‘monstertornado’s’ tonen.

Met ook nog zeker dertien doden in andere staten, waaronder zes in Illinois, gaat de totale balans langzaam richting honderd doden. Beshear verwacht dat het aantal dodelijke slachtoffers in zijn staat alleen voorbij de honderd zal gaan, zo zei hij zondag nog eens tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN. De gouverneur sprak van «de dodelijkste reeks tornado's in de geschiedenis van de staat».

Kentucky werd het zwaarst getroffen door de reeks van tientallen tornado's. In Mayfield, een stad van 10.000 inwoners, stortte het dak van een kaarsenfabriek in. Er waren zowat 110 mensen aan het werk, en «een veertigtal kon worden gered», aldus de gouverneur.

Bekijk hieronder de beelden van de tornado’s in actie en de ravage nadien (lees verder onder de video’s):

Oude familiefoto reist 200 kilometer

Intussen circuleert op het internet een ongelooflijk verhaal over het uitzonderlijk lange traject van de tornado’s. Toen Katie Posten zaterdagochtend haar woning in New Albany in de staat Indiana verliet, viel haar oog op een kleine zwart-witfoto die tegen de voorruit van haar auto plakte. ‘Gertie Swatzell en JD Swatzell, 1942’ stond er op de achterkant van de foto, die een zittende vrouw in een gestreepte jurk toonde. Op haar schoot zat een kind. Posten legde al snel een verband met de tornado's die niet ver van haar woonplaats waren voorbijgeraasd.

Aannemend dat het ging om een familiefoto die uit een getroffen huis was weggeblazen, postte ze de vondst op haar sociale media in de hoop de eigenaars terug te vinden. Het bericht, dat uitvoerig werd gedeeld in de internetgemeenschap, bracht haar in contact met een familie in Dawson Springs, een stad in Kentucky die zwaar geteisterd werd door een tornado. Beide plaatsen zijn in vogelvlucht ongeveer 210 kilometer van elkaar verwijderd. Een lid van de familie Swatzell had de foto herkend en wist de personen te identificeren. «Wow, te denken dat ze zo ver heeft gereisd. Het gaat om de grootouders van mijn vader», antwoordde Cole Swatzell op Facebook.