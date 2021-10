Sammy Mahdi verdedigt houding van agenten tegen Congolese student Junior Masudi Wasso

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft dinsdag de politieagenten verdedigd die de Congolese student Junior Masudi Wasso onderschepten toen hij twee weken geleden in Brussel aankwam.

Op La Première (RTBF) herinnerde Mahdi eraan dat het bezit van een studentenvisum niet voldoende is om België binnen te komen, aangezien die procedure regelmatig ten onrechte wordt gebruikt door asielkandidaten. Het is precies om dat visum na te gaan dat de politie bevoegd is om bijkomende vragen te stellen en controles uit te voeren.

Het visum is niet alles, zei Mahdi. «Er zijn nog een aantal andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan.» Volgens hem suggereerden de antwoorden van de jongeman op vragen van de politie bij zijn aankomst in Brussel dat hij er niet echt was om te studeren.

Twijfel

Ook bleek dat Junior Masudi Wasso het inschrijvingsgeld aan de UCLouvain niet had betaald, wat bij de agenten twijfel zaaide, zo vertelde de staatssecretaris. De jongeman werd gedurende twee weken in een gesloten centrum geplaatst en kreeg daarop heel wat steun van de studentengemeenschap, Franstalige rectoren en de minister van Hoger Onderwijs.

Ook de Congolese regering protesteerde tegen de behandeling van de jongeman, die uiteindelijk maandag werd toegelaten op Belgische grondgebied.

Op de vraag wat deze wijziging bij de Belgische autoriteiten had gemotiveerd, wees Mahdi op «nieuwe elementen», in het bijzonder de termijnen van de UCL om de volledige inschrijving te betalen, evenals het feit dat een «instantie» zich garant heeft gesteld voor de betaling .