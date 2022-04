Rusland draait gaskraan naar Polen en Bulgarije dicht

De Russische energiegigant Gazprom schort vanaf vandaag de levering van gas aan Polen en Bulgarije op. De discussie tussen Rusland en de Europese Unie over hoe het Russisch gas betaald moet worden, bevindt zich in een impasse. Het Kremlin wil dat de Europese landen in roebels betalen, maar Brussel weigert daarop in te gaan.

De grootste gasleverancier van Polen, PGNiG, heeft dinsdag aangekondigd dat het Russische gasbedrijf Gazprom hen op de hoogte bracht dat alle aardgasleveringen uit Rusland woensdag vanaf 08.00 uur ophouden. PGNiG laat weten dat het een zaak zal aanspannen over contractbreuk.

PGNiG kreeg dinsdag te horen dat er vanaf woensdag geen gas meer door de Yamal-pijplijn zal stromen. Amper enkele minuten voor die bevestiging uit Warschau had Gazprom gewaarschuwd dat Polen op dinsdag moet betalen voor zijn gasleveringen, in roebels. Eerder al liet de Poolse regering weten dat ze beschikt over voldoende aardgas.

Polen niet alleen

Even na de aankondiging van Polen bleek dat ook de gaskraan richting Bulgarije dichtgedraaid zou worden. Dat heeft de Bulgaarse regering dinsdagavond bekendgemaakt. Sofia wou niet ingaan op de nieuwe eisen van de gasleverancier. Dinsdag kreeg Bulgargas EAD dan de melding dat Gazprom zijn leveringen vanaf vandaag stopzet, aldus het Bulgaarse ministerie van Economie in een communiqué. Bulgarije is erg afhankelijk van Russisch gas.