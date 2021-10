Rode Kruis richt zich op studenten met campagne ‘Bloedserieus’: «Voorraad is alarmerend laag»

Rode Kruis-Vlaanderen richt zich met zijn campagne ‘Bloedserieus’ op studenten in zes verschillende steden. De bloedvoorraad staat volgens de organisatie alarmerend laag. Met de hulp van studenten hoopt het Rode Kruis hier verandering in te brengen.

Voor de campagne ‘Bloedserieus’ slaat het Rode Kruis de handen in elkaar met studenten in de steden Diepenbeek, Kortrijk, Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven. De bloedinzameling gebeurt twee keer per jaar door en voor studenten op de verschillende campussen.

De inzamelactie kon in het voorjaar rekenen op zowat 5.000 studenten die bloed gaven. Nu hoopt het Rode Kruis opnieuw 5.000 studenten te overtuigen om bloed te doneren. Voor sommigen is dit al een jaarlijkse gewoonte, maar omdat elk jaar ongeveer 10 procent van de donoren afhaakt (door verhuis, tijdsgebrek, ziekte...), is men op zoek naar nieuwe donoren.

Nood is extra hoog

De nood aan nieuwe donoren is extra hoog aangezien de voorraden van alle bloedgroepen - zelfs van de ‘universele’ bloedgroep O-negatief - zeer laag staan. Met een laagdrempelige aanpak (verschillende afspraakmomenten op de zes locaties en een makkelijke online afsprakentool) en een goedgevulde goodiebag hoopt de vrijwilligersorganisatie studenten te overtuigen van het donorschap.