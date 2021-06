«Romelu is in vorm, is fysiek hersteld van de vorige twee wedstrijden, maar we beslissen pas maandag of hij aan de aftrap komt», vertelde de bondscoach zondag. «Romelu wil altijd spelen en wedstrijden winnen en het zou voor hem ook wel goed zijn als hij nog een wedstrijd krijgt om op zijn elan voort te gaan, maar we moeten ook in de gaten houden dat hij niet te veel minuten speelt op dit toernooi.»