Reuzenschildpad Schurli op minstens 130-jarige leeftijd in Weense zoo overleden

«Schurli leefde sinds 1953 bij ons. Vele dierentuinbezoekers kenden hem bijna eeuwig. Zijn leeftijd is niet precies bekend, maar er staat zeker 130 jaar op het schild», zei zoöloog Anton Weissenbacher. Het dier overleed zondag na de dagen daarvoor te hebben geleden.

Orakel

De schildpad heeft een bewogen leven gehad. Zo fungeerde hij in 2016 bij het EK Voetbal als orakel. Het dier was ook graag gewild voor reclamefoto’s.

Uit een in 2019 gepubliceerde studie, waarbij Schurli mede proefkonijn was, bleek dat hij zich - negen jaar later - op aangeven nog een opdracht kon herinneren.