Regi zoekt met ‘fab four’ naar zangtalent in nieuw VTM-programma

Regi, de man achter heel wat hitnummers zoals ‘Kom wat dichterbij’ en ‘Walk on Water’, is op zoek naar een nieuwe stem voor zijn volgende single. De producer doet dat niet alleen: vanaf 19 augustus gaat hij samen met VTM 2 op zoek naar een straffe stem in ‘Regi Academy’

Regi schakelt daarvoor zijn persoonlijke ‘fab four’ in. In de jury zetelen Jaap Reesema,Olivia Trappeniers en Lester Williams. Camille Dhont steunt de kandidaten naast het podium. «Mijn lat ligt absurd hoog», waarschuwt Regi. «Ik heb de laatste jaren een bijzonder straf niveau aan zangtalent op mijn hitsingles gehad. Daarom is het niet evident om iemand te vinden die mee kan in het rijtje met Jaap Reesema, Olivia en Camille. Gelukkig zitten zowel Jaap als Olivia in de jury, bijgestaan door mijn linker- en rechterhand Lester Williams. Zij lopen over van ervaring, humor en advies. Met Camille als opvangtehuis en grote vriendin van de kandidaten is de Regi-family compleet. Samen gaan we op zoek naar die ene, unieke ster!»