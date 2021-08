Red Lions pakken goud na bloedstollende finale tegen Australië

De Belgische hockeymannen zijn olympisch kampioen. De Red Lions versloegen in een zinderende finale van het olympische toernooi op de Spelen in Tokio Australië na shoot-outs met 3-2. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Doelman Vincent Vanasch was de held bij de Belgen.

Met België en Australië stonden de nummers twee en een op de wereldranking tegenover mekaar. Beide teams begonnen met veel inzet aan de finale, met de Belgen die de meeste drang naar voren toonden. Grote kansen bleven in het eerste kwart echter uit. Meteen in het tweede kwart haalde Cédric Charlier hard uit, maar de Australische doelman Charter stond pal. Diezelfde Charter hield even nadien Antoine Kina knap met de stick van de 1-0. Vijf minuten voor de rust strafcorner voor de Belgen - specialist Alexander Hendrickx kogelde zijn tweede poging echter nipt naast.

Meteen na de pauze ontbond Florent van Aubel (32.) zijn duivels, toen hij Charter listig omspeelde en de netten liet trillen. Australië reageerde, en Vincent Vanasch moest België, de eerste maal via de paal en tweede keer op strafcorner, rechthouden. Bij aanvang van het slotkwart was het dan toch raak voor de Australiërs, die scoorden via Wickham (47.). In een prangend slot, waarin Australië de overhand had, vielen geen doelpunten meer.

Shoot-outs

In de shoot-outs redde Vanasch meteen de eerste Australische shoot-out, waarna Van Aubel scoorde. Australië scoorde, maar Arthur De Sloover trof ook raak. Australië scoorde opnieuw maar Félix Denayer miste vervolgens zijn dribbel. Vanasch redde de vierde shoot-out, waarna doelman Charter een fout beging op Victor Wegnez. Hendrickx benutte de strafbal. Australië miste zijn volgende poging, maar de videoref zag een vederlichte fout van Vanasch. Australië kreeg een herkansing, maar Vanasch redde weer. Goud voor de Belgen!

De Red Lions werkten de voorbije jaren naar de Spelen toe en maakten van olympisch goud hun absolute hoofddoel. Ze begonnen de groepsfase in Tokio uitstekend met zeges tegen Nederland (3-1) en Duitsland (3-1). Nadien gingen ook het zwakke Zuid-Afrika (9-4) en Canada (9-1) voor de bijl. Met een 2-2 gelijkspel tegen Groot-Brittannië viel het doek voor de Belgen, die hun groep wonnen. In de kwartfinales rekenden ze vervolgens af met Spanje (3-1), waarna India werd geklopt in de halve finales (5-2). Ook Australië won ongeslagen zijn groep met vier zeges en een draw. De Aussies schakelden in de kwartfinales Nederland uit na shoot-outs. In de halve finales versloegen ze Duitsland (3-1).

De Red Lions werden in Tokio voor het laatst gecoacht door Shane McLeod. De Nieuw-Zeelander geeft na bijna zes jaar de fakkel door aan zijn Nederlandse assistent Michel van den Heuvel. Vijf jaar terug stonden de Belgen in Rio de Janeiro ook in de finale Daar moesten ze het goud met 4-2 aan Argentinië laten. Sindsdien kroonden ze zich wel tot wereldkampioen (2018) en Europees kampioen (2019).

Vier medailles

België is nu zeker van vier medailles op de Spelen, de tweede gouden. Turnster Nina Derwael (goud), wielrenner Wout van Aert (zilver) en judoka Matthias Casse (brons) zorgden voor de eerste drie.