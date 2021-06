Recordaantal meldingen dierenmishandeling in 2020: «Vlaming aarzelt niet meer om misbruik aan te geven»

Het aantal meldingen van dierenmisbruik of dierenverwaarlozing is in 2020 gestegen naar 6.204. Op vijf jaar tijd is er sprake van een stijging van 33 procent. Dat blijkt uit cijfers van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. De N-VA-minister werft 11 extra medewerkers aan voor de Dienst Dierenwelzijn, een capaciteitsuitbreiding met 34 procent. «We maken een heel bewuste keuze om voor Dierenwelzijn méér mensen aan te werven», zegt Weyts.

Sinds 2014 is Dierenwelzijn een Vlaamse bevoegdheid. Vlaanderen heeft sindsdien ook stevig ingezet op die nieuwe bevoegdheid. Dat maakt volgens minister Weyts dat Vlamingen ook niet aarzelen om de stap te zetten naar de Dienst Dierenwelzijn.

En dat laat zich ook zien in de cijfers. Niet alleen het aantal meldingen van dierenmisbruik of dierenverwaarlozing zit in stijgende lijn. Het aantal controles is nog sneller gestegen: van 2.862 controles in 2016 naar 6.097 in 2020 (+113 procent). Er werden ook steeds meer dieren in bescherming genomen: het aantal inbeslagnames evolueerde van 2.435 inbeslagnames in 2016 naar 4.109 in 2020 (+69 procent).

Extra medewerkers

Maar die recordcijfer betekenen ook extra werklast voor de Dienst Dierenwelzijn. Daarom werft minister Weyts nu 11 extra medewerkers aan voor de dienst. De capaciteit gaat van 31 naar 42 voltijdse krachten, een toename met een derde. Alle extra medewerkers worden nog dit jaar aangeworven: de eerste vacatures zijn al uitgeschreven. Bij de start in 2014 telde de dienst maar 19 voltijdse medewerkers.