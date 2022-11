Ralf legt uit: kom hoog in Google met een SEO-campagne

In deze tijd is het bijna ondenkbaar: een website runnen zonder de SEO te optimaliseren. Toch zijn er meer bedrijven dan je denkt die de website enkel als visitekaartje gebruiken, ondanks de vele voordelen van een sterke SEO. In dit artikel leg ik de voordelen van SEO uit en geef ik praktische tips en handvatten om aan de slag te gaan hiermee.

Wat is SEO (hoger in Google komen)?

Zoekmachine optimalisatie (SEO) is het proces van het organisch hogerop in Google brengen van een website. Let op, dit is iets anders dan SEA (zoekmachine marketing). Met SEA sta je middels advertentie boven de organische resultaten, maar betaal je voor iedere bezoeker die doorklikt naar je website.

Dit is dan ook meteen het eerste voordeel van SEO, namelijk dat je organisch hoger in Google komt, en niet afhankelijk bent van advertenties waar je continu voor betaalt. Het voordeel daarbij is dat je onafhankelijk de continuïteit van kwalitatieve bezoekers (bijna) kan garanderen. Dit maakt het voorspelbaar en op de lange termijn goedkoper.

Wat zijn andere voordelen van een SEO-campagne?

Naast bovenstaand voordeel zijn er natuurlijk nog talloze andere voordelen. Een greep uit deze voordelen zijn:

De kwaliteit van de bezoeker is op z’n hoogst. Met SEO ontvang je de meest kwalitatieve en relevante bezoekers op je website die aantoonbaar op zoek zijn naar jouw producten. Tot op het zoekwoord nauwkeurig kun je bepalen waar je je op wilt richten met de SEO-campagne .

. Met SEO verhoog je niet alleen het aantal bezoekers naar je website, je verbetert tevens de kwaliteit van je website. Hiermee zul je merken dat je zelfs de conversie van de bezoekers op je website kan verhogen. Dit maakt een mooi 1 + 1 = 3 effect, met name voor een holistische marketingstrategie op de lange termijn.

SEO verlaagt de gemiddelde CPC van een SEA-campagne. Door een kwalitatieve landingspagina achter de advertenties te zetten, die ook voor SEO is geoptimaliseerd, kan het zijn dat de gemiddelde kosten van de SEA-campagne aanzienlijk lager uitvallen.

Een SEO-campagne creëert een kwalitatieve website waar ook bezoekers vanuit sociale media campagnes kunnen landen. Dit verhoogt dus niet alleen de conversie voor SEO-bezoekers, het maakt campagnes binnen andere kanalen ook nog eens rendabeler.

Wat is laaghangend fruit binnen SEO optimalisatie?

Er zijn een aantal generieke punten waar iedere website meteen mee aan de slag kan gaan om direct impact te maken op de organische vindbaarheid. Deze punten kunnen onderstaand worden gevonden.

Verbeter de website snelheid. Vanuit Google is de snelheid van een website een officiële ranking factor (dus iets wat officieel meeweegt in de positie van je website binnen Google). Blijf kwalitatieve content publiceren op de website. Schrijf de content rondom zoekwoorden waar daadwerkelijk naar wordt gezocht binnen Google. Dit weegt mee in de uiteindelijke vindbaarheid van de gehele website. Verkrijg kwalitatieve linkvermeldingen van andere websites die krachtig zijn binnen Google. Kijk hierbij niet alleen naar de autoriteit van een domein, ook naar hoeveel relevante organische bezoekers dit domein verkrijgt naar de website.

Afsluitend

Wil je aan de slag gaan met SEO? Goed idee. Er zijn genoeg voordelen om dit onderdeel te maken van je marketingstrategie. Gebruik de gegeven tips uit dit artikel en maak impact op alle kanalen van je volledige strategie. Succes!