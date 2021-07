Pukkelpop maakt eerste lading namen bekend

Verder maakt Netsky zijn langverwachte terugkeer naar Kiewit. Ook het Amerikaans hiphop-fenomeen Future, 2manydjs, Charlotte de Witte, Burna Boy, Nina Kraviz, Sam Fender en Idles zijn erbij. Het Limburgse Whispering Sons maakt zich op voor een thuismatch op Pukkelpop.

«Historische editie»

«In een normaal Pukkelpop-universum wordt eerst de line-up bekendgemaakt en gaat daarna de ticketverkoop van start», zegt de organisatie. «Door tal van omstandigheden moest het voor deze historische editie andersom, alweer een wereld op zijn kop. Zelfs in tijden waar niemand nog opkijkt van een wijziging meer of een verandering minder, was het een behoorlijke stretch.»

Inmiddels is al 85 procent van de combitickets de deur uit. Pukkelpop startte woensdag 16 juni met een Belgische voorverkoop. Tot en met woensdag 30 juni konden enkel vanuit België tickets worden besteld. Op de eerste dag werd op drie uur tijd al 70 procent van de combitickets verkocht. «Zonder ook maar één naam bekend te maken: hallucinant», klinkt het bij Pukkelpop.

Vaccinatiepaspoort

Het festival in Kiewit mikt op een volwaardige editie met 66.000 bezoekers per dag. Volgens de organisatie zou op Pukkelpop geen sprake zijn van social distancing of mondmaskers. Festivalgangers zouden wel een vaccinatiepaspoort moeten kunnen tonen, of moeten zich laten testen.

Meer details over onder andere de veiligheidsmaatregelen, line-up en campings zou snel volgen. «Pukkelpop 2021 zal sowieso zijn eigen geschiedenis ingaan als de editie van safety first, modaliteiten en protocollen», aldus de organisatie. «In goed en grondig overleg met de bevoegde overheden laat de organisatie zich begeleiden richting augustus.»